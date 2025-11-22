数字が少しずつ減っているように見えるこの問題。しかし、よく観察するとその“減り方”には一定の変化があります。頭を柔らかくしてパターンを見抜いてみましょう。問題：100, 90, 81, 73, □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前の数との差を順番に確認してみてください。減り方の変化に注目です。答えを見る↓↓↓↓↓正解：66正解は「66」でした。▼解説それぞれの差を見ていくと……100−90＝1090−81＝981−73＝873−66＝