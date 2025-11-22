米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」は、早くもシーズン2の脚本作業に着手されているという。HBO会長でCEOを務めるキャセイ・ブロイズが認めた。 米によれば、現地時間2025年11月20日に開かれた記者会見でブロイズが「計画としては、なんとか撮影を進めようとしています。金曜日にシーズン1の撮影を終えて、月曜日にシーズン2を始めるような形になるかは分かりません。間に休憩期間を設けるつ