11月30日（日）に東京競馬場で行われるジャパンカップ（G1）に出走予定のフランス調教馬カランダガン（せん4歳）が、11月20日夜、東京競馬場内の国際厩舎に到着した。帯同馬ルノマドとともに、成田国際空港には18時39分に着、同競馬場には21時55分に入厩した。翌21日朝にはジェレミー・ロベル調教助手を背に調整を行い、国際厩舎内の追馬場で常歩とダクを中心としたメニューを消化。帯同馬ルノマドを前に置き、左回り・右回り