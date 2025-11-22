愛知県競馬組合は、名古屋けいば所属の宮下瞳騎手が引退することを発表した。宮下騎手は歴代女性騎手最多の通算1381勝（11月19日現在）を挙げ、昨年春には黄綬褒章を受章するなど、長年にわたり地方競馬界を代表する存在として活躍してきた。引退記念セレモニーは11月26日（水）に名古屋競馬場第6R終了後（17時30分頃）にウィナーズサークルで行われる予定。【名古屋けいば】宮下瞳騎手を特別表彰女性騎手のパイオニア宮下騎