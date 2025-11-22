夫の不倫…義実家との関わり…結婚すると、さまざまな悩みが出てくるものですよね。アプリ「ママリ」でも、夫や義実家にまつわる悩みが投稿されています。この記事では、夫や義実家に関する投稿エピソード3選をご紹介します。 夫の社内不倫LINEを発見「彼女の家で寝る」「夜の運動会」LINEを証拠として慰謝料請求できる？ 夫の社内不倫を疑っていたがLINEの内容を見て不倫が確実だと確証したという投稿を紹介します。今