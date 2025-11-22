マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」（2025‐）でパニッシャー／フランク・キャッスル役で復帰を果たしたジョン・バーンサルは、シーズン2には出演しないことが明らかとなった。 「ボーン・アゲイン」シーズン1では版に続き、ファン待望となるデアデビルとパニッシャーの共闘が描かれた。バーンサルはシーズン2にも続投することが期待されていた。