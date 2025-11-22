ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、ＮＢＡニックスのスター選手がドジャース・山本由伸投手（２７）のカードを米オークションサイトに出品し、７万２０００ドル（約１１００万円）で落札されたことを報じた。１５年ドラフトで全体１位指名を受け、オールＮＢＡに３度選ばれているニックスのカール・アンソニー・タウンズはスポーツ界でも屈指のカードコレクターとして知られる。自身の「ＹｏｕＴｕｂｅ」チャンネル