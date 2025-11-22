マーラータンの人気はどこまで続く？今年のトレンドフードとして真っ先に挙げてもおかしくないほど大人気なのが、「麻辣湯（マーラータン）」。2025年日経トレンディヒット商品でも6位にランクインするほどの注目株で、都内の専門店は連日大賑わいになっています。並んでいる客層を見ると、明らかに若い世代の女性が多く、中高年サラリーマンや家族連れは多くありません。やはりブームの火付け役は情報感度の高い女性にあり