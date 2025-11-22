山田孝之の近影が話題だ。物凄いヒゲ面。ちょっとやそっとのヒゲ面ではない。もはや顔全体を覆い尽くすかのような勢いで、ヒゲが生えている。パッと見て誰だかわからないくらいだ。10月20日に42歳になった山田が、公式Instagram上に大きなマグロを釣り上げた一枚をアップした。ここでもマグロより気になるヒゲ面。コメント欄には「ヒゲすごい」「海賊みたい」などの中に、世界的文豪の名前まで引き合いにだした感想も。山田