女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年11月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝人は見かけによらないとは言うものの、なかなか普段の生活では実感できないもの。今回は高校時代に強烈な体験をしてしまった女性のエピソードを紹介します。◆あだ名が「吊り目ごぼう」の化学の女教師「高校時代の化学の先生の話なん