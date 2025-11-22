“大きな相手には自信がある”の宣言どおり、カウンターの強烈な“左フック”で192センチの巨体が崩れ落ちる衝撃の“足ピン”ダウン。実況席の魔裟斗も「これは立てない」と確信する鮮烈なKO劇となった。【映像】左フックでぐにゃり…衝撃の“足ピン”KO11月15日、国立代々木競技場第一体育館で開催された「K-1 WORLD MAX 2025」、ゾーラ・アカピャン（アルメニア）とアイメリック・ラジジ（フランス）の-70kgトーナメント準々