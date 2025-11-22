天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが、初めての外国公式訪問を終えラオスから22日朝、帰国されました。6日間のラオス公式訪問を終えた愛子さまは、ベトナムを経由し午前7時前、民間機で成田空港に到着されました。長旅の疲れも見せず、愛子さまは出迎えた宮内庁職員らににこやかにあいさつをし、「充実した滞在を終えてこちらに戻って来られたこと大変ありがたくうれしく思っております」「空港に降り立ちましたら空気が冷たくてびっ