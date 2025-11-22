今年10月上旬から11月上旬の間、面識のある30代の女性に対し、300回にわたり電話をかけるストーカー行為をした疑いで無職の男が逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、三条市月岡に住む無職の男(35)です。男は今年10月9日から11月12日の間、面識のある30代の女性に対し、女性に対する恋愛感情そのほかの行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的