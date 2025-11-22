28歳の脇元華がツアー初優勝を飾った国内女子ツアー「伊藤園レディス」では華やかなプレーの陰で、大会運営を支える黄色いウェアのボランティアたちの姿も印象的だった。選手がスムーズにプレーできる環境を整え、裏方として大会を支えている。【写真】28歳の脇元華が涙の初優勝！大会は1985年に始まり、95年からはボランティア活動がスタートした。2003年には『伊藤園グリーンクラブ』として正式に組織化されている。伊藤園グリー