＜ダンロップフェニックス2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞初日27位とやや出遅れた松山英樹はボギーなしの「67」のラウンドでトータル3アンダーの13位タイに浮上した。4番ではドライバーを破損するハプニング。早々に13本でのプレーを強いられたが、決してスコアは崩さなかった。【現地直送】松山英樹、熱戦の瞬間をフォトで一気見！1番2メートル、2番3メートルと出だしからチャンス