＜大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞新女王の涙腺が決壊した。メルセデス・ランキング1位が確定した喜びの会見後、ホッと一息ついていたときに師匠の尾崎将司から届いたお祝いメッセージ。佐久間朱莉は声を上げて泣いた。【写真】姉弟子が妹弟子に祝福のハグ「すごくうれしい。一番うれしい。ううっ…」短い文章に込められたジャンボらしい熱いメッセージだっ