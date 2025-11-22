インドネシア各地で豪雨による土砂崩れが相次ぎ、30人が死亡、21人が行方不明となっています。【映像】土砂崩れがあった周辺の様子中部ジャワ州では豪雨の影響により13〜15日にかけて、大規模な土砂崩れが2カ所で発生しました。インドネシア国家防災庁などによりますと、住宅が土砂に巻き込まれるなどして21日までに合わせて30人の死亡が確認されています。また、行方不明となっている21人の捜索が続けられていますが、現場