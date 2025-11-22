ドジャースがエバン・フィリップス投手（31）に対し、来季の契約意思を示さない「ノンテンダー」にしたと21日（日本時間22日）、米メディアが報じた。大リーグ公式サイト「MLB.com」はスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者の情報として、球団がフィリップスをノンテンダーで放出したと報じた。フィリップスは18年にブレーブスでメジャーデビュー。オリオールズなどを経て、21年途中からドジャ