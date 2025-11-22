岐阜県警可児署は22日、酒を飲んで車を運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、県職員の山口駿容疑者（29）＝自称、同県可児市＝を現行犯逮捕した。「酒は飲んでいない」と容疑を否認している。県によると、県農業大学校の職員。逮捕容疑は22日午前1時40分ごろ、可児市広見の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。署によると、パトロール中の署員がふらつきながら走る車を発見。呼気検査をしたと