特殊清掃に入る前の尾身さん（写真：大澤誠撮影）＊一部加工しています【写真で見る】特殊清掃の仕事を始めた元Jリーガー華やかに見えるアスリートだが、その輝けるときは短い。トレーニング方法やスポーツ医学の進歩により、以前よりも選手寿命が長くなっているとはいえ、多くの選手が30歳前後で第一線を退く。日本のトップアスリートの大半は子どもの頃から競技に専念してきたため、スポーツ以外の世界とのつながりが少なく、ア