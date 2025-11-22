元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新し、ジムでのトレーニング風景を披露した。「毎回1種目ごとにピーチ姫現る」板野さんは、「時間なくても最低週1ジム」とつづり、ジムでトレーニングする動画を投稿。「毎回1種目ごとにピーチ姫現る」とコメントし、「#ジム」「#ダイエット」「#39kgキープ」とハッシュタグを添えた。インスタグラムに投稿された動画では、黒い長袖トップスと黒