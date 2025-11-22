特殊清掃のヤマ場を終え、休憩する尾身さん（写真：大澤誠撮影）＊一部加工しています【写真で見る】元Jリーガーの尾身さんが行う特殊清掃の様子「この仕事、もう一生やりたくない」初めて「特殊清掃」の現場に足を踏み入れた瞬間、元Jリーガーの尾身俊哉さん（30）は心底後悔した（この記事は前編・後編でお届けします。本稿は前編です）。【写真】元Jリーガーの尾身さんが行う特殊清掃の様子後編：｢ブランド力ない｣元Jリーガーが