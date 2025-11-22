Photo: 小野寺しんいち 世は、大キャッシュレス時代！都心部を中心に、だいぶと現金を使わずに生活できるようになってきましたよね。そんな生活に慣れてきた皆さんに、ぜひとも提案したいことがあります。それが、「財布、そろそろやめません？」。圧倒的身軽さを実現するMOFT「Snap On」確かに今でも、出かける時は現金があると安心です。ただ、近所に買い物行くだけなのに、毎回財布を持ち