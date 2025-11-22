留置線に並んだ500形「ロケット号」、700形、デキ３（筆者撮影）JR高崎線の電車が高崎駅に入線する直前、進行方向左側の車窓に色とりどりの電車が現れます。高崎〜下仁田33.7キロを結ぶ上信電鉄（上信線）。会社設立は明治年間半ばの1895年で、2025年12月に創業130周年の節目を迎えます。現存する全国の私鉄では、南海電気鉄道（阪堺鉄道・1884年）、伊予鉄道（1887年）、西武鉄道（川越鉄道・1892年）に次ぐ４番目の長い歴史を持