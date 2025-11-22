BTSメンバーSUGA（シュガ）を中心に活動するファンの集い「シュガエンゼル」が、ひとり親家庭で生活する女子のために生理用ナプキン300パックを寄付した。今回の支援は18日、社会福祉法人「共に新しい希望」を通じて実施。ファンはSUGAを応援する気持ちを込めて「ファン＆スター−エンゼル＆スター」の10月プロジェクトで、衛生用品が必要な子どもたちを優先支援対象者に選んだ。韓国メディア「ザ・ファクト」は22日、「生理用ナプ