乃木坂46の久保史緒里が19日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)にゲスト出演。『乃木坂46のオールナイトニッポン』への思いを語った。久保史緒里○「私もドキドキ」「大丈夫かな?」26日、27日に神奈川・横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもって、グループを卒業する久保。これにともない、2022年2月から3年9カ月の間、パーソナリティを務めた『乃木坂46の