尿検査で採尿を忘れても大丈夫！「LSクリニック東京」の山川先生が対処法を解説します。朝一の尿に限らない場合も多いため、正しい情報を把握し、安心して検査に臨みましょう。 監修 編集部 健康診断や人間ドックの尿検査で朝一の採尿を忘れたらどうすればいいですか？ 山川先生 医師や健康診断の担当の方に、きちんと申し出てください。「朝一番の尿でない」ことを明記したうえで、そのまま尿の提出をお願いされることが