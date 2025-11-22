テレ東のドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』が、12月17日・24日(25:00〜25:30)に放送される。ドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』○『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』イントロダクション結婚して間もなく一年。幸せなはずの新婚生活を送る専業主婦・茜(加藤史帆)は、夫・大輔(飯島寛騎)の家庭を顧みない言動や行動により、次第に歯車が狂っていく。日ごとに増える暴力や心ない暴言、望まな