メンタルヘルス不調により、若手社員が休職するケースが増えている。ある日、うつ病で休職中の社員がSNSで“副業らしき投稿”をしていることがわかった。これは傷病手当金の不正受給に当たるのではないか。社内で疑惑が生じる中、報告を受けた人事部長は社労士・カタリーナに相談することに。グレーゾーンに対する彼女のアドバイスとは？＜登場人物＞稲垣まりえ（26歳）：メンタルヘルス不調により休職中のシステムエンジニア川