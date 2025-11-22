UAE（＝アラブ首長国連邦）の航空ショーで、インドの国産戦闘機が観客の目の前で墜落しました。【映像】観客の目の前で墜落する戦闘機「テジャス」AP通信などによりますと、21日午後、ドバイ航空ショーで展示飛行を行っていたインド軍の戦闘機が墜落し、パイロットが死亡しました。パイロットは約20年のキャリアを持つベテランだったということです。墜落したのは、インド国産の軽戦闘機「テジャス」で、去年、インド国内の