社長が住む街１位は「赤坂」…異様な密集地帯「港区」のリアル 東京都心の港区は、住民６人のうち１人が社長さんだという。信用調査会社の東京商工リサーチが今年５月に実施した調査結果で、社長さんは利便性の高い都心部を好み、職住近接の傾向が続いているとしている。港区の人口は今年初め約26.7万人で、社長比率は16.5％だった。港区には、赤坂地区に皇室の方々が暮らす赤坂御用地があるほか、青山地区に都立青山霊園があ