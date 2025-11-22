東京・文京区で9日、高速道路の出口で信号待ちしていた車にタクシーが追突する瞬間がカメラに捉えられた。タクシーはブレーキを踏んでないようにもみられた。事故に遭った目撃者は4月にも別の衝突事故で車を全損。追突された車は納車されたばかりだったという。見晴らしのよい場所で起きた不可解な追突東京・文京区で9日午前10時半頃に撮影されたのは、事故の瞬間だ。目撃者の車が信号待ちで停止したその数秒後、乗客を乗せたタク