有線のイヤホンや充電用のケーブルって、バッグの中で迷子になったり絡まってすぐに使えなかったりと、何かと苦労しますよね。そんなお悩みをまるっと解決するアイデアグッズがダイソーにあります！￥110（税込）とプチプラなのに大人も使いやすいデザインで、コード類がサッと取り出せるようになる便利アイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルクリップ（フェイクレーザー、カラビナタイプ）価格：￥110