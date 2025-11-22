今回はダイソーで発見した米びつをご紹介します！ホームセンターで1,000円ほどで売っている商品が、なんと550円（税込）でゲットできちゃうんです。なんと5kgが入るサイズ感で、キャスターもついているんです。このサイズ感で、機能性のものがこの価格で購入できるのは驚き。逃さずチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：米びつ兼フードストッカー価格：￥550（税込）サイズ（約）：31×20×18.6cm内容