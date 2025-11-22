歌手のＡＩがデビュー２５周年を迎え、２１日に自身初となる著書「ひとりじゃないから」を発売した。このほどスポーツ報知の取材に応じ、著書に込めた思いや活動に対する考えなどを語った。ハイトーンな声や晴れやかな表情。時折、笑い声を含みながら話を進めるＡＩからは、ハッピーオーラが漂う。誰とでもフランクに接し、親しみやすさを感じさせる振る舞いは、多くの人が抱いているであろうイメージと何一つ違わない。これ