◆米女子プロゴルフツアーＣＭＥツアー選手権第２日（２１日、米フロリダ州・ティブロンＧＣ＝６７３４ヤード、パー７２）米女子ツアーの今季最終戦は第２ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が連日の６７をマークし、通算１０アンダーで３位を守った。首位と４打差。６８の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７アンダーで１３位、６６の岩井明愛（ホンダ）は６アンダーで１８位。６９の山下美夢有（