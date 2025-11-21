マツダ株式会社は、コンパクトカー「MAZDA2」の機種体系を見直し、装備を充実させた新ラインアップの予約受注を2025年11月19日より開始した。 人気グレード「15 BD i Selection」は、安全・快適装備を標準化した「15 BD i Selection Ⅱ」として進化。ほかにも、利便性を高めた「15C Ⅱ」や、快適装備を追加した「15 SPORT Ⅱ」などを新たに設定した。販売開始は2025年12月上旬を予定している。 マツ