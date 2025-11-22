バッグに入れたまま使いきれず、気付けば家にどんどん溜まっていくポケットティッシュ。そんな悩みをすっきり解決してくれるアイテムをダイソーで見つけました。デスクやベッドサイドに置くだけで使い忘れがゼロに。ストックが余って困っている人ほど試してほしい便利アイテムです。気になる使い心地を詳しく紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポケットティッシュケース（クリア）価格：￥110（税込）販売ショ