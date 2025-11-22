食楽web ●おいしいローカル部が見つけた地元の老舗の名店。今回は和菓子の魅力を伝える千葉県・市川市の『大門岡埜』の絶品すぎる和菓子をご紹介します。 インバウンドやSNSの影響もあり、多くの人に日本文化が見直され、新たな魅力として受け入れられている昨今。今回は、茶の湯とともに発展してきた和菓子の魅力を伝え続ける千葉県市川市の創業60年以上になる和菓子店『大門岡埜（だいもんおかの）』をご紹介します。