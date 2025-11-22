「トイ・ストーリー5」のアンドリュー・スタントン監督が、新作は「もう誰もおもちゃでは遊ばない」という「存在論的」な問題がテーマとなっていることを明かした。2010年の「トイ・ストーリー3」、2019年の「トイ・ストーリー4」の両作で完結したように思われていた同人気シリーズの新作で、メガホンを執っているスタントン監督は、「テクノロジーへの依存の中で変化し続ける子どもたちとおもちゃとの関係」を取り上げるために、