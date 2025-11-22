2025年の福島牝馬ステークス（G3）を制したアドマイヤマツリ（牝4・美浦・宮田敬介厩舎）は、11月20日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道沙流郡日高町のスマイルファームで繁殖馬となる予定。【福島牝馬S】重賞初挑戦、アドマイヤマツリが快勝福島牝馬ステークスVアドマイヤマツリは2021年2月6日生まれ。父キタサンブラック、母アドマイヤナイトという良血馬で、馬主は近藤旬子氏。JRA通算成績は11戦5勝、獲得賞金は1億52