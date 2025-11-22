2025年の日刊スポーツ賞中山金杯（G3）や2024年の中京記念（G3）を制したアルナシーム（牡6・栗東・橋口慎介厩舎）は、11月21日付で競走馬登録を抹消した。今後は乗馬となる予定だが、行き先は未定となっている。【中山金杯】アルナシームが重賞2勝目…混戦から抜け出す今後は乗馬へアルナシームは2019年4月14日生まれ。父モーリス、母ジュベルアリという血統で、馬主はライオンレースホース株式会社。JRA通算成績は28戦7勝、