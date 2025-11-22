ラオスを訪問している愛子さまが22日に帰国されます。【映像】日本語や武道などを学ぶ若者らと交流する愛子さま陛下らが築いた繋がりを受け継ぎ、それをさらに深められた旅となりました。「若い世代が両国の懸け橋になり、美しい花を咲かせていくことができたら」と晩さん会でこうお言葉を述べた愛子さまは、日本語や武道などを学ぶ若者らと交流されました。国際親善への思いが感じられる場面もありました。寺院などでは民