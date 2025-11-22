11月21日の全国人民代表大会代表の提案処理作業座談会では、今年3月に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第3回会議の期間中に代表が提出した各方面の活動に対する提案の処理状況が発表されました。代表が法定手続きに基づき提出した提案は9160件で、逐一研究と分析を行い、さらに211の担当機関に研究と処理を委ね、現在までに予定通りにすべての提案の処理を完了し、代表に回答したとのことです。（提供/CRI）