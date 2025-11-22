潰瘍性大腸炎は、大腸にびらんや潰瘍ができる原因不明の病気です。発症数は年々増加しており、働き盛りの年代の患者さんも多くいます。完治することはなく日常生活にも影響が及ぶものの、症状が軽いと痔や胃腸炎などと思い込んで放置されがちです。ここでは、潰瘍性大腸炎の初期に現れるサインと受診の目安を紹介します。※画像はイメージです○潰瘍性大腸炎とはどんな病気?大腸の粘膜に炎症が生じてびらん(粘膜がはがれた状態)や