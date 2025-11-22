阪神は２１日、神戸市内の有馬ロイヤルゴルフクラブで「タイガース杯ゴルフ」を開催。藤川球児監督をはじめ、選手たちが多数参加。激レアなゴルフスタイルを披露した。佐藤輝明内野手はグレーのウェアで統一し、ブルーのハットがアクセントに。近本光司外野手は黒のセットアップを着用した。森下翔太外野手はカラフルなコーデながらもまとまった印象があり、ティーショットを放って絶叫するシーンも。自身のＳＮＳには初めてバ