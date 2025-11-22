第2ラウンド、通算10アンダーで3位の畑岡奈紗＝ティブロンGC（共同）【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフの今季最終戦、CMEツアー選手権は21日、フロリダ州ネープルズのティブロンGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、畑岡奈紗が連日の67をマークし、通算10アンダーの134で3位を守った。首位と4打差。68の竹田麗央は通算7アンダーで13位、66の岩井明愛は6アンダーで18位。69の山下美夢有と71の岩井千怜は5アンダー