６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。「お別れの会」の実行委員会事務局長を務めた読売新聞の矢田俊彦さん（５６）がスポーツ報知の取材に応じ、式に込めた思いを明かした。参列者の前には、「ジャイアンツカラーであるオレ