「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、関係者の部では球界、政界、メディア界、スポーツ会、芸能界など約２８００人の関係者が参列した。指名献花では長嶋さんの次女、三奈さんが巨人・山口オーナーと並んで登場。祭壇の父に笑顔で視線を送り、言葉をかける様子もあった。その後は献花を終えた方々に丁寧