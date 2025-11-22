アメリカのトランプ大統領はニューヨーク市長選挙で当選したマムダニ氏と会談しました。両者は協力を進めていく姿勢を示すなど、選挙戦での激しい対立から一転し、融和ムードを強調しました。アメリカトランプ大統領「素晴らしく、有意義で、生産性の高い会談でした。私たちには共通点がある。愛する街（ニューヨーク）を発展させたいという思いです」次期ニューヨーク市長マムダニ氏「ニューヨーク市民のため、手ごろな物価を